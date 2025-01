La telenovela del Viadotto Sente-Longo: Saia annuncia l'inizio dei lavori a gennaio... ma è davvero la puntata finale?

La riapertura del Viadotto Sente-Longo, l’importante arteria che collega il Molise all’Abruzzo, sembra trasformarsi sempre di più in una telenovela senza fine. Dopo mesi di attese, annunci e promesse, oggi è stato il turno del Presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, che ha dato nuove rassicurazioni sull'inizio dei lavori propedeutici ad una riapertura parziale Dopo aver avuto un incontro con ANAS (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade), Saia ha confermato che i lavori per il consolidamento della pila 7 del viadotto inizieranno entro la fine di gennaio.La pila 7 del viadotto e' qulla che ha evidenziato le maggiori criticità strutturali, inclusa una traslazione verificatasi in passato.

Tuttavia, la fiducia dei cittadini è ormai ai minimi storici. In molti si chiedono se questa sia davvero la “puntata finale” della serie, o se ci sarà un altro, ennesimo, annuncio che finirà nel dimenticatoio. La vicenda ha visto diversi colpi di scena, a partire dalla consegna dei lavori di ANAS alla ditta appaltatrice e l’annuncio di un inizio immediato, risalente ormai a settembre. Ma da allora, purtroppo, nulla si è mosso.

L’ennesimo capitolo, con l’aggiornamento odierno, lascia la popolazione con una sensazione di déjà-vu: troppi annunci sui lavori e l’imminente riapertura, ma nulla di concreto. Con la speranza che non si tratti dell’ennesima puntata della "telenovela del Viadotto Sente-Longo", tutti attendono, ormai con il fiato sospeso, il vero inizio dei lavori.