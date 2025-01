Un 31 dicembre speciale a Capracotta: la festa di fine anno in piazza

Capracotta ha vissuto un 31 dicembre straordinario, con un'atmosfera di festa che ha coinvolto non solo i capracottesi, ma anche tanti turisti che hanno deciso di trascorrere l'ultima notte dell'anno nel cuore del Molise. La giornata è iniziata con la tradizionale ascesa a Montecampo, un momento di unione per tutti i partecipanti che, al tramonto, hanno brindato insieme all'arrivo dell'ultimo giorno dell'anno.

A seguire, la fiaccolata ha illuminato la notte, seguita da una festa serale in piazza che ha accolto tutti con musica, balli e un calore contagioso, per celebrare l’arrivo del 2025. La piazza si è trasformata in un luogo di festa e condivisione, dove il clima di gioia ha caratterizzato tutta la serata.

Pierino Di Tella, Assessore del Comune di Capracotta, ha espresso la sua soddisfazione per la riuscita dell'evento: “E’ stato un 31 dicembre coinvolgente ed emozionante a Capracotta. Tantissimi capracottesi e turisti hanno dato vita a una lunga e grande festa popolare che ha animato la nostra comunità. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno dato il loro contributo a questa bellissima festa che ha concluso il 2024 e ci ha portato nell’anno nuovo. È stata una serata speciale che ha dimostrato ancora una volta quanto sia forte il legame tra la nostra comunità e la nostra terra."

Un inizio di anno che porta con sé tanta speranza e voglia di fare, segnando un altro successo per la comunità di Capracotta.