Fiorello consiglia "Fino alle stelle!", lo spettacolo del 6 gennaio al Teatro Italo Argentino

AGNONE. Prosegue con un nuovo imperdibile appuntamento la stagione del Teatro Italo Argentino di Agnone: il 6 gennaio alle 18:00 andrà in scena "Fino alle stelle! – Scalata musicale lungo lo Stivale", una commedia musicale romantica, commovente e al contempo esilarante, dal sapore tipicamente nostrano. Ideata e interpretata da Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, cui è affidato anche l’accompagnamento musicale, la pièce è diretta dal regista Raffaele Latagliata e prodotta da Ars Creazione e Spettacolo. Il cast tecnico include professionisti del calibro di Adriano Evangelisti, Annarita Gullaci, Andrea Coppi e Giorgia Marras.

Ambientata nell’Italia degli anni Cinquanta, la storia racconta dell’impresa di Tonino, un cantastorie e musicista, e di Maria, una giovane dal talento straordinario ma inconsapevole. I due partono dalla Sicilia per realizzare i loro sogni nel mondo dello spettacolo, attraversando regioni, dialetti e leggende, ma anche alla ricerca di un riscatto interiore.

Lo spettacolo, già ampiamente acclamato in tutta Italia, arriva per la prima volta in Molise, dopo aver riscosso un grandissimo successo tra pubblico e critica, tanto da essere consigliato da Rosario Fiorello durante la sua trasmissione radiofonica "Viva Rai2!"

Con "Fino alle stelle!" si conclude il ricco cartellone natalizio agnonese, ma la programmazione prosegue con la proiezione del film "Diamanti" dal 11 al 13 gennaio. I biglietti per lo spettacolo sono in prevendita e disponibili anche online.