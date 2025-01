Ribaltamento di un Autoarticolato con Carico di Grano, sulla Tangenziale Est di Campobasso. Disagi alla ViabilitÃ 

Poco dopo le 12 di oggi una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta all' ingresso della tangenziale est di Campobasso per il ribaltamento di un autoarticolato che trasportava grano.

Sul posto anche il 118 che ha trasportato il conducente del mezzo all'ospedale di Campobasso per accertamenti e la Polizia Locale per i rilievi del caso.

Per completare le operazioni di messa in sicurezza e liberare la sede stradale sono giunti in supporto anche personale specializzato G.O.S. (Gruppo Operativo Speciale) con bobcat per il recupero del grano e personale e autogru dal Comando di Isernia.

L' intervento ancora non si conclude.

Disagi alla viabilità per la chiusura del tratto di strada interessato.