Pescopennataro-Pista "Abete Soprani": un gioiello dello sci di fondo omologato a livello nazionale

La località di Pescopennataro si conferma sempre più una meta imperdibile per gli appassionati degli sport invernali. La pista da sci di fondo "Abete Soprani" ha infatti ottenuto l'ambito riconoscimento dell'omologazione nazionale da parte della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), attestando così la sua conformità agli standard qualitativi più elevati e aprendo le porte a competizioni di livello nazionale.

Caratteristiche tecniche di una pista d'eccellenza

Con una lunghezza totale di 2,98 km, un dislivello di 79 metri e una quota massima di 1.261 metri, la pista "Abete Soprani" offre un percorso variegato e impegnativo, adatto sia agli sciatori esperti che a coloro che desiderano avvicinarsi a questa disciplina. La larghezza media di 40 metri garantisce ampi spazi per lo sci in sicurezza e la possibilità di organizzare diverse tipologie di gare.

L'omologazione, avvenuta il 30 marzo 2024, certifica che la pista soddisfa tutti i requisiti tecnici previsti dalla normativa FISI, garantendo così un'esperienza di sci di fondo sicura e di alta qualità.

L'ottenimento dell'omologazione rappresenta un importante traguardo per Pescopennataro e per tutto il territorio circostante. Questo riconoscimento, infatti, non solo valorizza le potenzialità turistiche della zona, ma rappresenta anche un investimento per il futuro:

La presenza di una pista omologata a livello nazionale attrarrà un numero sempre maggiore di appassionati di sci di fondo, contribuendo a destagionalizzare il flusso turistico e a creare nuove opportunità economiche per il territorio. La pista "Abete Soprani" diventa un punto di riferimento per la promozione dello sci di fondo a livello regionale e nazionale, favorendo la diffusione di questa disciplina sportiva tra i giovani e l'omologazione apre le porte all'organizzazione di importanti eventi e competizioni, che potranno contribuire a far conoscere le bellezze del territorio e a promuovere il nome di Pescopennataro a livello nazionale e internazionale.

Questo risultato è frutto di un impegno congiunto dell'amministrazione comunale, degli operatori turistici e degli appassionati di sci di fondo. Grazie al loro lavoro e alla loro passione, Pescopennataro si conferma una destinazione sempre più attrattiva per gli amanti della montagna e degli sport invernali.

"La pista da sci di fondo "Abete Soprani" rappresenta un fiore all'occhiello per l'Appennino. L'omologazione a livello nazionale è un traguardo importante che premia gli sforzi di tutti coloro che hanno lavorato per la sua realizzazione. Questo riconoscimento apre le porte a un futuro ricco di opportunità per lo sviluppo del turismo invernale e la promozione dello sport a Pescopennataro." Queste le dichiarazioni del sindaco di Pescopennataro Pompilio Sciulli