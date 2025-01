Servizio di trasporto pubblico a chiamata tra Villa Santa Maria e Agnone. Con una corsa settimanale ogni sabato

Le Autolinee Casciato offrono un prezioso servizio di trasporto pubblico per i comuni di Villa Santa Maria, Giuliopoli, Roio del Sangro, Rosello e Agnone. Con una corsa settimanale ogni sabato, questo servizio collega i cinque centri abitati, garantendo un collegamento fondamentale per chi ha necessità di spostarsi per motivi di lavoro, studio o personali.

Come funziona il servizio:

Frequenza: La corsa viene effettuata ogni sabato .

La corsa viene effettuata . Percorso: Il bus parte da Villa Santa Maria e, attraversando Giuliopoli, Roio del Sangro e Rosello , arriva ad Agnone .

Il bus parte da e, attraversando e , arriva ad . Orari: La partenza da Villa Santa Maria è alle ore 8:30 e l'arrivo ad Agnone alle 9:35. La corsa di ritorno da Agnone ha inizio alle 12:20 e termina a Villa Santa Maria alle 13:25.

La partenza da Villa Santa Maria è alle ore 8:30 e l'arrivo ad Agnone alle 9:35. La corsa di ritorno da Agnone ha inizio alle 12:20 e termina a Villa Santa Maria alle 13:25. Fermate: Le fermate sono situate nelle piazze principali dei comuni serviti.

Le fermate sono situate nelle piazze principali dei comuni serviti. Prenotazioni: Per usufruire del servizio è necessaria la prenotazione entro le ore 12:00 del giorno precedente la corsa, chiamando ai numeri indicati.

Tariffe:

Le tariffe sono competitive e variano a seconda del percorso effettuato. È possibile acquistare sia biglietti di sola andata che andata e ritorno.

Un servizio su misura per le esigenze del territorio

Le Autolinee Casciato rispondono ad un'esigenza concreta dei comuni serviti, offrendo un servizio di trasporto pubblico essenziale per chi vive in zone meno servite. Grazie a questo servizio, i cittadini possono muoversi in modo più semplice e veloce, favorendo lo scambio e le relazioni tra i diversi comuni.

Contatti:

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare le Autolinee Casciato ai seguenti numeri: