Molise: La IV Commissione Approva il Piano di Dimensionamento Scolastico 2025-2026

La Quarta Commissione permanente del Consiglio regionale, presieduta da Nicola Cavaliere, ha proseguito oggi l’esame del “Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2025/2026”. La seduta di questa mattina, che ha visto la partecipazione di numerosi esponenti istituzionali, ha avuto come obiettivo l’approfondimento del provvedimento presentato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 605 del 27 dicembre 2024.

Ad aprire la sessione è stato il Presidente Cavaliere, che ha sottolineato alcune criticità emerse all’interno del Consiglio regionale riguardo ai ripetuti ritardi nell’approvazione e nella trasmissione, da parte delle Province, delle proposte di Piano di dimensionamento scolastico. Un tema che, secondo Cavaliere, ha ostacolato la giusta tempistica per una valutazione serena e ponderata da parte delle varie istituzioni coinvolte, tra cui le Province, l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) e il Consiglio regionale stesso. Il Presidente ha quindi sollecitato un maggiore rispetto degli step previsti dalla normativa nazionale in futuro, affinché si possano esaminare le problematiche territoriali con la necessaria attenzione e puntualità.

Nel corso della seduta, sono stati ascoltati diversi rappresentanti istituzionali, tra cui Maria Chimisso, Direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale, Giuseppe Puchetti, Presidente della Provincia di Campobasso, Antonio Tommasone, Consigliere provinciale con delega alla programmazione della rete scolastica, Daniele Saia, Presidente della Provincia di Isernia, e Vincenzo Rossi, Direttore del Servizio politiche dell’istruzione, della formazione professionale e dell’università.

Ogni audito ha fornito dettagli riguardo alle azioni intraprese nell’ambito delle proprie competenze, esplicitando le motivazioni delle scelte operate in relazione al dimensionamento scolastico, un tema che incide profondamente sull’organizzazione del sistema educativo regionale. A questi interventi, i membri della Commissione, insieme agli esponenti della Giunta regionale, hanno rivolto alcune domande, evidenziando aspetti specifici e sollevando interrogativi su vari punti del Piano.

Tra i partecipanti alla discussione, erano presenti l’Assessore Gianluca Cefaratti e il Consigliere delegato per l’istruzione, Roberto Di Baggio, che hanno contribuito al confronto, arricchendo il dibattito con osservazioni e proposte di miglioramento.

Al termine delle audizioni, la Commissione ha espresso un parere positivo al Piano, con il voto favorevole della maggioranza dei membri. L’unica astenuta è stata la Consigliera Salvatore, mentre il Consigliere Greco ha espresso il proprio voto contrario. Il provvedimento è ora pronto per essere esaminato in via definitiva dal Consiglio regionale.