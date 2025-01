Isernia, scippo alla Stazione ferroviaria: due minori tunisini fermati dalla Polizia di Stato

Gli operatori della Squadra Volanti hanno deferito in stato di libertà due minori tunisini, ospiti di una struttura di accoglienza sita in questa provincia presunti responsabili, in concorso, di furto con strappo. Alcuni giorni fa, le pattuglie che quotidianamente sono impegnate in attività volte al contrasto dei reati, sono prontamente intervenute in questa piazza Santa Brigida, su segnalazione pervenuta sul numero di emergenza 113, di una persona anziana “scippata” all’ingresso del sottopasso ferroviario. Dopo una breve attività di indagine ed anche grazie all’ausilio delle immagini del sistema di video-sorveglianza urbano i presunti autori sono stati individuati e rintracciati dai poliziotti i quali, nel corso di alcune conseguenti perquisizioni, hanno rinvenuto parte della refurtiva, uno smartphone di ultima generazione ed un ipod, che sono stati restituiti al legittimo proprietario.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’indagato potrà far valere le proprie ragioni difensive innanzi all’Autorità Giudiziaria ai sensi del Codice di Procedura Penale.

Isernia, 09.01.2025