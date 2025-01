Taglio di sei dirigenze scolastiche, Fanelli: "Ritardi e errori procedurali, la maggioranza lontana dalle esigenze del territorio"

La Quarta Commissione consiliare regionale presieduta da Nicola Cavaliere ha licenziato a maggioranza, astenuta la consigliera di minoranza Alessandra Salvatore (Pd) e con voto contrario di Andrea Greco (M5s), il Piano di dimensionamento scolastico e dell'offerta formativa 2025-2026 approvato dalla Giunta regionale.

Il provvedimento ora passa all'esame del Consiglio regionale.

Il parere è stato espresso al termine delle audizioni dei rappresentanti dell'Ufficio scolastico regionale (Usr), delle Province di Campobasso e Isernia e il direttore del Servizio regionale politiche dell'istruzione, della formazione professionale e dell'università.P resenti per la Giunta regionale, l'Assessore Gianluca Cefaratti e il consigliere delegato del Presidente per l'istruzione, Roberto Di Baggio.

“Ieri 8 dicembre 2024 le audizioni in Consiglio Regionale per il dimensionamento scolastico. Confermato il taglio di sei direzioni scolastiche e il ritardo sui tempi previsti. Passa in commissione la proposta della giunta. Martedì prossimo l'argomento arriva in Consiglio per l’approvazione. Ho rimarcato i ritardi, gli errori procedurali e la mancata concertazione. Nel merito, ne parleremo in aula. Mai ho sottolineato l'ennesimo regalo della filiera di centrodestra, sempre più lontana dalle esigenze della Scuola e dei territori.”

Queste le dichiarazioni della consigliera Fanelli