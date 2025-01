Elezioni per il Rinnovo dei Consigli Territoriali dell'Ordine degli Psicologi: il dott Michele Di Ciocco candidato nella Lista #NOICISIAMO!

Dal 31 gennaio al 2 febbraio 2025, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei Consigli territoriali dell'Ordine degli Psicologi.Un'opportunità importante per dare voce e direzione alla professione. Per votare, basta collegarsi al sito ufficiale del CNOP (http://reserved.psy.it/) o seguire il link disponibile su OPM, accedendo tramite SPID. Se non hai SPID, potrai comunque esprimere la tua preferenza recandoti direttamente nella sede dell’Ordine.

Tra i candidati della lista #NOICISIAMO c'è anche il Dott. Michele Di Ciocco, un professionista agnonese che si impegna con passione nel suo lavoro

Non dimenticare: VOTA LA LISTA!

#NOICISIAMO!