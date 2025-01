Enzo Maraio,Segretario nazionale del Partito Socialista italiano, a Campobasso: Difendiamo sanitÃ  e scuola pubblica

"Difesa della sanità pubblica, tutela della scuola pubblica e battaglia contro l'autonomia differenziata, scelta scellerata del Governo Meloni, difendendo le ragioni del Sud". Sono i tre punti rilevati dal segretario nazionale del Partito Socialista italiano Enzo Maraio, intervenuto ieri a Campobasso nel corso di una riunione dell'attivo regionale. E' stato affrontato il tema "dell'isolamento infrastrutturale del Molise, per il quale la tanto acclamata e decantata filiera politica Governo centrale-regionale non riesce a dare risposte ai cittadini molisani, né su gomma né su ferro" dichiarano dal Psi di Campobasso. ADV Si è parlato anche della crisi industriale Stellantis a Termoli, dei tagli previsti dal dimensionamento scolastico in regione e della necessità di riformare il sistema fiscale italiano. Infine, l'annuncio dell'ingresso nel Psi dell'ex assessore comunale di Isernia Francesca Scarabeo. Soddisfazione del segretario regionale Marcello Miniscalco, di dirigenti e rappresentanti regionali per la crescita del partito sia in provincia di Isernia, con il presidente dell'ente provinciale, il socialista Daniele Saia, sia in quella di Campobasso con l'assessore all' Istruzione del Comune di Campobasso, Mimmo Maio.