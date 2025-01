Il PD Molise contrario all'aggregazione della provincia di Isernia all'Abruzzo : 'No a un Molise frammentato, sì a politiche di sviluppo unitarie"

"Il Partito Democratico del Molise, riunitosi in Assemblea regionale per discutere e deliberare sul tema -si legge in una nota inviata alla stampa- si è dichiarato fortemente contrario alla proposta di aggregazione della Provincia di Isernia all’Abruzzo (e verso qualsiasi ipotesi di “distaccamento” o separazione), ritenendo che una tale scelta farebbe venir meno non solo l’unità ma l’esistenza stessa della regione Molise, relegando quella di Isernia a mera “periferia” dell’Abruzzo e condannando all’isolamento la Provincia di Campobasso. Il PD Molise, pur esprimendo il massimo rispetto per lo strumento referendario di partecipazione popolare, nonché per tutti i firmatari di tale proposta “separatista” e cogliendone i segnali di un forte disagio, avvertito in particolare in alcune zone della nostra Regione, non ritiene che questa sia la soluzione adeguata rispetto al problema, al contrario, rischierebbe di aumentare il disagio e le difficoltà a livello sociale, amministrativo e logistico, con la conseguente perdita di fondamentali presidi e istituzioni ora presenti sul nostro territorio regionale.

La risposta politica che il Partito ritiene giusta e doverosa va convintamente nella direzione delle parti più fragili e delle aree più interne, attraverso politiche attive di sviluppo in grado di rendere più coeso il nostro tessuto socio-economico, senza lasciare indietro nessun territorio e nessun cittadino, ribadendo il valore e le ragioni storiche, identitarie e culturali dell’autonomia, e rilanciando al contempo le “battaglie” sulla tutela dei diritti: lavoro e ambiente, scuola e sanità pubblica, infrastrutture e trasporti, senza tuttavia escludere progetti di riforma rivolti al futuro del Molise ma in una visione fortemente unitaria, nella prospettiva di un rafforzamento e non di uno smantellamento della nostra Regione

. Il problema non è sui confini del nostro territorio ma sulle “battaglie territoriali” da portare avanti insieme con determinazione, lasciando intatta l’autonomia regionale e dando risposte concrete alle aspettative dei giovani per combattere lo spopolamento, reperendo risorse e programmando investimenti in grado di rendere più attrattiva la nostra Regione mediante politiche strategiche sostenibili. Il PD Molise continuerà a lavorare per costruire un’alternativa forte a questo deludente governo regionale di centrodestra, nella prospettiva di garantire una speranza futura per questa Regione sulla base di principi e valori non negoziabili, in quanto costituiscono patrimonio comune e condiviso, frutto di battaglie storiche fondanti per la nostra comunità".