Sanremo 2025, tre radio molisane in giuria. Soddisfazione del Corecom

Radio Hollywood, Radio Luna Network e Radio Valentina, sono queste le tre emittenti radiofoniche molisane che faranno parte della giuria al 75° Festival di Sanremo, in programma dall’11 al 15 febbraio prossimi.

Dunque, anche l’edizione 2025 della kermesse, che segna il ritorno di Carlo Conti alla conduzione, ha confermato la Giuria delle Radio accanto al Televoto e alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.

Le tre emittenti radiofoniche regionali avranno la possibilità di scegliere chi vincerà il Festival della canzone italiana, dopo aver inviato la modulistica necessaria al Comitato regionale per le Comunicazioni.

La Giuria delle Radio è composta da radio nazionali e locali, individuate secondo criteri di rappresentanza dell’intero territorio italiano. In base al regolamento, infatti, fanno parte della commissione, almeno una radio per regione e una per provincia.

Soddisfatto il presidente del Corecom Molise, Vincenzo Cimino: “Come già accaduto per l’edizione 2024, anche quest’anno il Molise ‘porta’ a Sanremo la sua voce, con tre radio: segno di un settore in salute. Anche nella nostra regione la radio continua a rappresentare un punto di riferimento per la cittadinanza di tutte le età, mantenendo intatta la propria importanza sociale e culturale. Per questo - termina Cimino - a nome dell’intero Comitato, esprimo grande soddisfazione. È bello e giusto vedere imprese che lavorano bene essere anche partecipi del più importante evento canoro della storia italiana. Radio che tra l’altro sono rappresentative sostanzialmente di testate radicate nel territorio da decenni, incardinate nel tessuto sociale, che lavorano in sintonia e in supporto con telematici e tv, facenti capo ad aziende editoriali e giornalisti rappresentativi del Molise e della informazione regionale. Favorire questi processi di condivisione per realtà molisane in appuntamento di livello, sono elementi che caratterizzano l’attività del Corecom Molise”.

.