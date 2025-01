Pagamento dei Gettoni di Presenza ai Consiglieri Comunali per le Sedute del 2024

La Determinazione n. 9 riguarda la liquidazione dei gettoni di presenza per i componenti non assessori del Consiglio Comunale di Agnone per le sedute dell'anno 2024. In base alla deliberazione consiliare n. 58/2023, il gettone di presenza è stato confermato in €15,47 per ogni seduta. L'importo complessivo da liquidare è di €556,92, distribuito tra i seguenti consiglieri:

Cerbaso Michela : 5 presenze, €77,35

: 5 presenze, €77,35 Di Pietro Paolo : 5 presenze, €77,35

: 5 presenze, €77,35 Greco Margherita : 4 presenze, €61,88

: 4 presenze, €61,88 Iannelli Agostino : 5 presenze, €77,35

: 5 presenze, €77,35 Marcovecchio Franco : 5 presenze, €77,35

: 5 presenze, €77,35 Paoletti Franco : 2 presenze, €30,94

: 2 presenze, €30,94 Petrecca Mario : 6 presenze, €92,82

: 6 presenze, €92,82 Scarano Vincenzo: 4 presenze, €61,88

L'importo totale di €556,92 sarà imputato al Capitolo 1002 del bilancio, con la regolarità contabile e la copertura finanziaria attestata dal Responsabile del Servizio Finanziario. Il provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Comune, come previsto dalle normative sulla trasparenza.

La determinazione è esecutiva e sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune a partire dal 17 gennaio 2025.