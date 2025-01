"SPIAGGIA ABILE": Molise senza barriere, una rivoluzione per l'accessibilitÃ . Un passo concreto verso l'inclusione.

Presentato oggi a Montenero di Bisaccia "Spiaggia Abile", l'iniziativa della Regione Molise sostenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, volta a rendere accessibili 36 chilometri di litorale. Un passo concreto verso l'inclusione.

________________________________________________________________________________________________________

Il Molise si afferma come una Regione che sviluppa politiche di inclusivita riconoscendone l'importanza. Oggi è stato presentato "Spiaggia Abile", un progetto innovativo che trasformerà l'intero litorale molisano in una meta turistica accessibile a tutti. Promosso dalla Regione Molise, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in partenariato con l'associazione A.Fa.S.E.V. di Isernia, il progetto vede la collaborazione di Village4All (specializzato in ospitalità accessibile) e dell'Istituto Euricse (fondazione di ricerca affiliata all'Università di Trento). L'obiettivo è abbattere le barriere fisiche e culturali che ostacolano l'accesso al mare per le persone con disabilità.

L'obiettivo di "Spiaggia Abile" è rendere la costa molisana pienamente accessibile, mettendo in atto interventi mirati che coinvolgeranno in prima linea le spiagge di Montenero di Bisaccia, Termoli, Campomarino e Petacciato.

Tra le azioni già realizzate e concluse rientrano la mappatura delle strutture esistenti, finalizzata a identificare le aree che necessitano di interventi per garantire un accesso privo di ostacoli, e il programma di formazione rivolto agli operatori turistici e agli amministratori e tecnici molisani, con l'obiettivo di sensibilizzare e preparare la comunità locale ad accogliere tutti, senza esclusioni.

I Servizi e le Infrastrutture

Tra le principali azioni del progetto "Spiaggia Abile" spiccano interventi strutturali pensati per garantire un accesso facilitato e sicuro per tutti.







Le dichiarazioni istituzionali

Francesco Roberti, Presidente della Giunta Regione Molise, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di prender parte a questa iniziativa. Tra le altre cose, oggi presentiamo un progetto nato quando io ero ancora il sindaco di Termoli e ricordo l'importanza di fare squadra con gli altri primi cittadini dei Comuni costieri molisani, Campomarino, Petacciato e Montenero di Bisaccia. La nostra idea è stata presentata insieme ad iniziative di altre regioni e il nostro modello, a breve, permetterà alle persone con disabilità di vivere la spiaggia nella massima inclusività. Il Molise si pone come un esempio virtuoso a livello nazionale". "Il ringraziamento va ai sindaci con cui abbiamo collaborato – ha concluso il Presidente Francesco Roberti – e a tutte le istituzioni e associazioni che hanno preso parte a questa importante iniziativa per la costa molisana, che favorisce lo sviluppo di un turismo più inclusivo e sostenibile".

Stefania Passarelli, Consigliera Delegata alle Politiche per l'Inclusione, ha affermato: "'Spiaggia Abile' dimostra concretamente che l'inclusione è una responsabilità collettiva. Il Molise è una regione che rappresenta un modello sociale e inclusivo da replicare. Le spiagge pubbliche molisane saranno dotate di strutture accessibili, un segnale chiaro di come la nostra regione stia diventando sempre più accogliente e aperta."

"Grazie a Spiaggia Abile - dichiara la Sindaca di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, - stiamo costruendo un futuro più inclusivo per i Comuni costieri, con l'obiettivo di estendere il modello di turismo inclusivo anche alle aree interne. Infatti, avremo l'opportunità di realizzare spiagge inclusive nella nostra Regione, affrontando sfide infrastrutturali e culturali. Il progetto ha previsto un monitoraggio dell'accessibilità delle strutture ricettive e fornisce formazione per amministratori e operatori turistici. Montenero realizzerà una spiaggia inclusiva e un parco giochi adattato, rispondendo alle esigenze manifestate dalle associazioni. Inoltre, saranno creati tirocini retribuiti per i portatori di disabilità, offrendo opportunità di lavoro e formazione. L'Euricse analizzerà l'impatto del progetto, e ci auguriamo di ricevere una valutazione positiva. Invitiamo tutti a scoprire le potenzialità del Molise, una terra spesso sottovalutata ma ricca di bellezze e opportunità per tutti".

Il Molise avvia un modello di sviluppo sociale e sostenibile

"Spiaggia Abile" è più di un intervento infrastrutturale: è una visione che promuove l'accessibilità come valore fondamentale e mette le persone al centro dello sviluppo territoriale. Con questa iniziativa, il Molise si afferma come promotore di un modello inclusivo e sostenibile, capace di rafforzare l'identità regionale. L'accessibilità non è solo un diritto, ma una leva strategica per costruire un futuro più equo. Il progetto integra turismo e inclusione, creando spazi senza barriere e valorizzando la partecipazione collettiva.

____________________________________________________________________________________

INFORMAZIONI

PIRENE SRL

Via Montenapoleone 8, Milano, 20121

www.pirene.it