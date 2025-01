Fiaccolata della Speranza a Trivento: Iniziativa dei fedeli, confermata per Domenica 19 Gennaio ore 16

La Fiaccolata della Speranza prevista per domani, domenica 19 gennaio, alle ore 16 a Trivento, è confermata, condizioni climatiche permettendo. I residenti di Trivento e dei comuni limitrofi si ritroveranno in piazza Fontana per un momento di preghiera collettiva e speranza. All'iniziativa parteciperanno anche i fedeli dei comuni abruzzesi che appartengono alla Diocesi di Trivento, tra cui Celenza sul Trigno, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Schiavi di Abruzzo, Torrebruna, San Giovanni Lipioni, Borrello, Rosello e Roio.

L'iniziativa, che è esclusivamente promossa dai cittadini, si inserisce in un contesto di preoccupazione per la mancanza di una guida stabile nella Diocesi di Trivento, rimasta vacante da alcune settimane dopo il trasferimento del Vescovo Mons. Claudio Palumbo alla Diocesi di Termoli-Larino. A causa di questa situazione, i fedeli hanno deciso di inviare una lettera a Papa Francesco, esprimendo il timore che la diocesi possa rimanere senza guida spirituale e chiedendo il suo intervento per garantire continuità e supporto alla comunità locale.

Il testo della missiva sottolinea la necessità di non disperdere i valori spirituali, sociali e umani che contraddistinguono la Diocesi di Trivento, una realtà che i fedeli considerano una "periferia delle periferie". La preoccupazione riguarda il futuro della chiesa locale e l'importanza di mantenere viva la spiritualità in una zona che già fatica ad affrontare l'isolamento e la mancanza di supporto istituzionale.

La fiaccolata, pur non vedendo la partecipazione dell'apparato ecclesiastico, rappresenta un segno di unità e fede per i cittadini di Trivento e delle sue frazioni, che si uniscono per chiedere una guida spirituale e per manifestare il loro impegno verso la comunità. La realizzazione dell'evento dipenderà dalle condizioni meteo, ma la speranza è che, nonostante le difficoltà, possa rappresentare un momento di forza per il futuro della Diocesi.