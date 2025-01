Tirocini Natalizi in Valle d'Aosta: 53 Studenti degli istituti alberghieri di Agnone e Termoli a Confronto con le Realtà Turistiche Locali

Si è conclusa con esito positivo, infatti, l’iniziativa di alternanza scuola-lavoro promossa dall’Adava – l’Associazione degli Albergatori e Imprese Turistiche della Valle d’Aosta – e realizzata in collaborazione con due scuole alberghiere molisane: l’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Federico di Svevia” di Termoli e l’Istituto Professionale per i Servizi dell’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera “San Francesco Caracciolo” di Agnone.

Il progetto è stato reso possibile grazie alla convenzione sottoscritta tra i tre soggetti coinvolti, ma soprattutto alla volontà dei vertici Adava e delle dirigenti scolastiche dei due istituti alberghieri, Concetta Cimmino e Vecchiarelli Maria Rosaria, di portare avanti un’iniziativa che negli ultimi 18 anni, ininterrottamente, ha permesso a centinaia di ragazzi di fare un’esperienza particolarmente arricchente in un contesto lavorativo di montagna come quello valdostano.

Il presidente Adava Luigi Fosson spiega: “Questa iniziativa, che si affianca alle molte opportunità di collaborazione già in essere con la nostra scuola alberghiera di Châtillon, offre la possibilità di sviluppare ulteriormente un modello virtuoso di relazione tra il mondo della scuola professionale e il settore turistico, fornendo agli studenti provenienti da altre regioni d’Italia la possibilità di confrontarsi con le realtà lavorative montane del nostro territorio, rispondendo al tempo stesso alle esigenze delle nostre strutture ricettive associate di individuare personale qualificato e motivato per le prossime stagioni. I due istituti alberghieri coinvolti contano complessivamente 850 studenti in formazione e questi numeri rappresentano un potenziale bacino di futuri collaboratori e professionisti su cui poter contare per le nostre attività”.