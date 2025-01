Isernia.Â Sorpreso con droga e materiale da confezionamento

I Carabinieri della Sezione Operativa di Isernia, coadiuvati dai colleghi della Stazione Carabinieri di Isernia, hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne del luogo, sul cui conto emergono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I militari dell’Arma, nel pomeriggio dello scorso fine settimana, hanno effettuato un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione di sostanze stupefacenti, con diversi controlli su strada, perquisizioni personali e veicolari, nonché perquisizioni domiciliari. Durante le operazioni e i controlli effettuati, è stato notato un isernino, già conosciuto dai militari, che, notato in via Farinacci, appena avvicinato dai carabinieri in servizio, ha mostrato segni di nervosismo e agitazione. Il comportamento dello stesso ha insospettito gli uomini in divisa, che hanno quindi approfondito il controllo procedendo alla sua perquisizione e al veicolo utilizzato trovando un involucro contenente circa 30 gr di eroina e una dose di crack. Attesa la situazione, e la possibilità che il soggetto potesse detenere ulteriore sostanza stupefacente presso la propria abitazione, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare, ove è stato rinvenuto diverso materiale da confezionamento che ha confermato quelli che erano i sospetti iniziali dei militari dell’Arma. L’uomo, le cui responsabilità dovranno essere accertate nel corso del successivo giudizio, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio a disposizione della locale Procura della Repubblica. Nella udienza di convalida dell’arresto il GIP del Tribunale di Isernia ha confermato il regime degli arresti domiciliari.

