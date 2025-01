Al Civitelle di Agnone si disputa per il secondo anno consecutivo la finale regionale della coppa italia dilettanti 2024/2025

Anche quest’anno, il Comitato Regionale Molise della FIGC ha scelto l’accogliente "bomboniera" dello Stadio senza barriere delle Civitelle di Agnone per ospitare la finale regionale della Coppa Italia Dilettanti 2024/2025. Domenica 9 febbraio 2025, a partire dalle ore 14:30, le storiche compagini dell’Aurora Alto Casertano e dell’U.S. Venafro si affronteranno in un match che si preannuncia emozionante, determinato a conquistare il trofeo regionale.

Quella di quest’anno sarà una finale che si ripete, come già avvenuto nella passata stagione, quando fu l’Aurora a trionfare con una vittoria di misura (1-0). Il Comune di Agnone, insieme alla società Olympia, ha accolto con entusiasmo la conferma della scelta dello Stadio delle Civitelle, impegnandosi a migliorarne ulteriormente l’accoglienza. Sono in programma potenziamenti dell’impianto di illuminazione, insieme al rifacimento degli impianti idrici e sanitari degli spogliatoi, mentre le pareti dello stadio e della tribuna saranno riverniciate per offrire una struttura ancora più accogliente.

Gli operatori economici locali sono pronti ad accogliere i tifosi, con tutti i ristoranti della zona che offriranno piatti tipici e prelibatezze locali, per una domenica di calcio, gastronomia e tradizione. Gli appassionati di sport e i visitatori potranno gustare i prodotti tipici molisani, rendendo questa giornata non solo una festa per il calcio, ma anche per la cultura gastronomica del territorio.

Il Regolamento della Finale: La gara si giocherà secondo il tradizionale regolamento a tempi regolamentari, con la possibilità di prolungare il match in caso di parità al termine dei 90 minuti. In questo caso, saranno previsti due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Se la parità persistesse, l’arbitro procederà con i tiri di rigore, seguendo le modalità previste dal regolamento ufficiale.

Una novità importante di quest’edizione riguarda la possibilità di una sostituzione aggiuntiva nei tempi supplementari, anche nel caso in cui la squadra avesse già esaurito tutte le sostituzioni ordinarie, ma solo se non ci sono espulsioni o infortuni.

Entrambe le squadre sono tenute a schierare almeno uno o più calciatori registrati nelle liste ufficiali della Coppa Italia Dilettanti, come stabilito dalla normativa. Le società partecipanti dovranno anche portare con sé almeno quattro palloni regolamentari per il match.

Biglietti e Ingresso: I biglietti per assistere alla finale saranno disponibili a partire da lunedì 27 gennaio sulla piattaforma Vivaticket, al costo di 10 euro. L’ingresso sarà gratuito per bambini e bambine che non abbiano ancora compiuto l’11° anno di età.

In Caso di Maltempo: Il Comitato Regionale Molise ha predisposto un piano alternativo in caso di condizioni meteorologiche avverse. Qualora il campo delle Civitelle non fosse utilizzabile, la finale si terrà presso il Campo Sportivo M.

Con la promessa di una grande festa di sport e tradizione, Agnone si prepara ad accogliere tifosi e appassionati per una finale che promette emozioni forti e un’atmosfera unica. Un’opportunità imperdibile per vivere il calcio genuino e l’ospitalità calda e accogliente del Molise.