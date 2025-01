ASREM: Medici in pensione per combattere le liste d'attesa, 100 euro l'ora

Proseguono le iniziative messe in campo dall'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) finalizzate a ridurre le liste d'attesa.

Il direttore generale Asrem, Giovanni Di Santo, con propria delibera ha autorizzato - in continuità con quanto in essere fino allo scorso 31 dicembre - i medici specialisti ambulatoriali in carico all'Azienda ad espletare attività aggiuntive fino al 31 dicembre 2025.

Contestualmente, come stabilito da uno specifico Decreto della Struttura commissariale, l'autorizzazione è stata estesa ai medici in pensione per i quali sono previsti contratti libero-professionali.