Valorizzazione del Patrimonio Sannitico: Agnone e altri Comuni del Molise siglano Protocollo con il Parco Archeologico di Sepino e il Museo Sannitico di Campobasso

La Giunta Comunale di Agnone approva il Protocollo di Intesa con il Parco Archeologico di Sepino, il Museo Sannitico di Campobasso e altri Comuni del Molise per la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico"

La Giunta Comunale di Agnone ha approvato un Protocollo di Intesa con il Parco Archeologico di Sepino, il Museo Sannitico di Campobasso e i comuni di Baranello, Casalciprano, Castropignano, Civitanova del Sannio, Duronia, Frosolone, Macchia Valfortore, e Trivento. L’obiettivo è promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale e storico della regione, creando itinerari culturali e stimolando il turismo. In particolare, il Comune di Agnone si impegna a mettere a disposizione sedi idonee per l'allestimento di una mostra, garantendo condizioni di sicurezza e offrendo servizi di accoglienza. Inoltre, il Comune sarà responsabile della promozione turistica e della gestione della mostra, incluse assicurazioni per il materiale esposto.

L'iniziativa mira a rafforzare la collaborazione tra enti locali e istituti culturali per il bene del territorio e la sua crescita culturale ed economica.