Rilancio Democratico e SostenibilitÃ , l'Iniziativa 'Unisciti a Noi'. Fanelli: ecco agenda sociale che parte 'dal basso'

"Sanità, sociale, lavoro, impresa, sono solo alcuni dei temi che iniziamo ad approfondire.

Questa vuole essere un'assemblea che parte 'dal basso' per ascoltare il territorio e nello stesso tempo lanciare una serie di incontri territoriali allargati ad altri temi".

Sono le parole della capogruppo del Pd al Consiglio regionale del Molise, Micaela Fanelli, presentando l'iniziativa 'Unisciti a noi' che ha visto il suo prologo oggi a Campobasso.

"In questo momento - ha aggiunto - abbiamo bisogno di un forte rilancio democratico perché c'è proprio un problema di emergenza democratica e di filiera di centrodestra, troppo silente e prona, che dimentica il Molise, di una classe dirigente di centrodestra che in Molise non si fa ricordare.

Vogliamo essere attivi e scuotere l'albero - ha sottolineato Fanelli - e lo vogliamo fare in un periodo non elettorale perché a nostro avviso è questo il momento giusto per ascoltare di più.