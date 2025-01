Palazzo del Governo â€“ Tavolo sulle vulnerabilitÃ  dei migranti.

Si è svolta questa mattina, 24 gennaio 2025, la prima riunione del Tavolo sulle vulnerabilità, in attuazione delle indicazioni contenute nel Vademecum per la rilevazione e la presa in carico delle persone portatrici di vulnerabilità inserite nel sistema di protezione e di accoglienza, pubblicato dal Ministero dell’Interno.

Tale documento indica le procedure operative da applicare, in modo uniforme, nei centri di accoglienza del territorio nazionale, per la individuazione e la presa in carico dei soggetti vulnerabili.

L’obiettivo del Tavolo è quindi quello di definire, attraverso la sinergia tra tutti gli attori coinvolti, un modello territoriale di intervento sulle situazioni di vulnerabilità, che tenga conto della pluralità di esigenze e della necessità di lavorare in rete.

L’incontro, presieduto dal Prefetto, Michela Lattarulo, ha visto un’ampia presenza.

Tra i partecipanti il Questore, il Presidente della Commissione Territoriale per il diritto di asilo, l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Campobasso, la Direttrice dell’USSM di Campobasso, il Presidente regionale della Croce Rossa italiana, rappresentanti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), dell’Organizzazione internazionale delle Migrazioni (OIM), della Regione, dell’ASREM, degli ATS della Provincia, nonché gestori di prima e seconda accoglienza (CAS e SAI) del territorio, e rappresentanti delle associazioni On the Road e BeFree.

L’incontro è stato l’occasione di un ampio confronto, nel corso del quale è emersa l’esigenza di portare avanti il percorso avviato con la prima riunione del Tavolo, nella prospettiva di realizzare un quadro di collaborazione finalizzato al superamento delle criticità del settore.

I lavori hanno visto il coinvolgimento attivo dei partecipanti e hanno rappresentato un momento importante di condivisione e di impegno reciproco, nell’ottica della realizzazione di un percorso condiviso di presa in carico dei migranti con profili di vulnerabilità.

Campobasso, 24 gennaio 2025