Maggiorenne di Agnone sorpreso dai Carabinieri con un grammo di cocaina a Castiglione Messer Marino

Prosegue con determinazione l’attività dell’Arma dei Carabinieri ad Atessa, che negli ultimi giorni ha potenziato le proprie operazioni istituzionali finalizzate alla prevenzione dei reati. Il Comando della locale Compagnia, nella serata di ieri, ha predisposto mirati servizi straordinari di controllo del territorio, attraverso l’impiego di numerose pattuglie. Nel corso dei controlli, che hanno interessato Atessa ed i comuni limitrofi, è stata denunciata una persona per inottemperanza al foglio di via obbligatorio dal Comune di Atessa, sono state controllate più di cinquanta persone e quasi quaranta veicoli.

Nella circostanza, sono state comminate tre sanzioni per violazioni al codice della strada. A Paglieta, un minore è stato trovato in possesso di 4 grammi di “hashish”, sanzionato per uso personale di sostanze stupefacenti e poi riaffidato ai genitori. Nella giornata di ieri, analoga contestazione era toccata ad un maggiorenne di Agnone, controllato a Castiglione Messer Marino, dai Carabinieri della locale Stazione, con un grammo di cocaina. Il servizio infine ha riguardato anche alcuni luoghi di ritrovo e due locali pubblici della zona. Ad Atessa, un esercizio di ristorazione è stato sanzionato per carenze igienico sanitarie e dovrà ottemperare ad alcune prescrizioni imposte dagli ispettori del N.A.S. di Pescara. L’implemento dei controlli ha riguardato infine le aree potenzialmente più esposte ai rischi di furti in abitazione. Una risposta concreta alle esigenze di sicurezza dei cittadini e delle attività commerciali presenti nel territorio.