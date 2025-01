L'Olympia Agnonese dominante a Isernia: 7-2 alla Fraterna con tripletta di D'Orta

L'Olympia Agnonese torna a vincere in trasferta, e lo fa in maniera netta sul campo della Fraterna di Isernia, battendo i locali con un convincente 7-2. La squadra allenata dai mister Bonomi e Dell'Oglio si è imposta senza difficoltà, contro una Fraterna che occupa l'ultimo posto in classifica nel campionato di Eccellenza.

Il match, disputato allo stadio Lancellotta di Isernia, ha visto i ragazzi dell'Olympia dominare in lungo e in largo. Un gioco fluido e preciso ha permesso agli ospiti di controllare il match sin dalle prime battute. In particolare, gli acquisti recenti, il francese e l'inglese, hanno dato una marcia in più alla squadra: l'inglese Oladye ha infatti realizzato una doppietta nei primi minuti di gioco, mettendo subito in chiaro le intenzioni dell'Olympia.

Ma a brillare oggi sono stati soprattutto i due giovani talenti provenienti dalla provincia di Caserta: D'Orta e Coppola. Il primo ha segnato una splendida tripletta, mentre il secondo ha messo a segno un gol. Entrambi hanno dimostrato una grande determinazione e voglia di far bene, contribuendo in maniera decisiva al largo successo della squadra.

Oltre ai due ragazzi, c'è spazio anche per il gol dell' attaccante Agnonese Colato, che ha fissato il risultato sul 7-2 nel secondo tempo.

Una prestazione solida e convincente, che permette all'Olympia Agnonese di guardare con fiducia al futuro, con la voglia di risalire rapidamente in classifica, come richiesto dalla società.

Complimenti a tutti i protagonisti di una vittoria che fa morale e classifica!