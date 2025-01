A Campitello Matese attivato il servizio di sicurezza e soccorso in montagna della Polizia di Stato

Presso la stazione sciistica di Campitello Matese è stato attivato nei giorni scorsi il servizio di sicurezza e soccorso in montagna della Polizia di Stato.

Per garantire la sicurezza dei numerosi turisti ed appassionati di sport invernali che frequentano la località molisana, sono stati inviati dal Centro di addestramento alpino di Moena (TN) due poliziotti specializzati nel soccorso piste, che fino al termine della stagione sciistica assicureranno il proprio intervento nei casi in cui si renda necessario prestare aiuto a sciatori infortunati o a persone in difficoltà che debbano essere messe in sicurezza e trasportate dalle piste ad un luogo più idoneo, anche per consentire l’eventuale attività di personale sanitario.

Quella del soccorso in montagna è una delle attività finalizzate a garantire la sicurezza di coloro che frequentano Campitello Matese: nelle giornate di maggior affluenza, infatti, dallo scorso dicembre vengono svolti servizi di ordine pubblico con personale di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, la cui presenza ha lo scopo di evitare eventuali criticità connesse all’elevato numero di avventori e di prevenire la commissione di reati.