Scuola dei piccoli Comuni di Castiglione Messer Marino, si riparte a febbraio con le lezioni e i laboratori

Dopo la pausa invernale, opportuna in un paese di montagna, il 14 febbraio riprende a Castiglione Messer Marino (Ch) la Scuola dei Piccoli Comuni, che propone ogni mese un incontro teorico-pratico per la rigenerazione delle aree interne italiane, in particolare dell’Appennino.

Inaugurata nel 2023 dalla sindaca di Castiglione Silvana Di Palma e dal direttore di ANCI Abruzzo Massimo Luciani, S.PIC.CO. (questo l’acronimo della Scuola) è diretta da Rossano Pazzagli, professore all’Università del Molise e uno dei più importanti studiosi italiani delle aree interne.

Alla prima edizione (2023/24) si sono iscritti una cinquantina di amministratori e operatori del territorio provenienti dall’Abruzzo e dal Molise, ma anche da altre regioni italiane dalla Toscana alla Puglia e al Lazio. Con la seconda edizione (2024/25), partita a novembre, la Scuola esplora nuovi temi nel tentativo di fornire alle realtà locali adeguati strumenti per avviare o implementare processi di rigenerazione sociale, culturale ed economica nei territori fragili, marginalizzati dal processo di sviluppo capitalistico, ma ricchi di patrimonio ambientale e culturale. Ogni incontro si articola in una lezione teorica e in un laboratorio nel quale i partecipanti si confrontano con un sindaco di piccolo comune che su quel tema ha intrapreso strategie di rivitalizzazione, parlando di pratiche più che di progetti.

Il prossimo incontro si svolgerà presso l’Istituto scolastico di Castiglione Messer Marino il 14 febbraio dalle 14,30 alle 18,30, con l’intervento della prof.ssa Alessandra Bulgarelli dell’Università Federico II di Napoli sul tema “Beni comuni e risorse collettive”, seguito dal seminario laboratoriale tenuto dal sindaco di Costacciaro (PG), Andrea Capponi, nel cui Comune è attiva l’esperienza dell'Università degli Uomini Originari di Costacciaro.

“Per la rinascita delle aree interne – afferma il direttore della Scuola Rossano Pazzagli - non servono ricette calate dall’alto, ma diffusione di buone pratiche, disseminazione di quei casi che concretamente hanno avviato strategie di rigenerazione”.

La scuola è promossa dal Comune di Castiglione Messer Marino, con il supporto di un partenariato strategico composto da ANCI Abruzzo, UNCEM Abruzzo, UNPLI Abruzzo, AVIS Abruzzo, Slow Food Abruzzo, CAI Abruzzo, GAL Maiella Verde, Spazio 001, Istituto comprensivo statale di Castiglione Messer Marino – Carunchio, Confcooperative Abruzzo.

La partecipazione alla Scuola dei Piccoli Comuni è gratuita ed è ancora possibile iscriversi all'intero corso o ai singoli incontri andando sul sito https://scuolapiccolicomuni.it/. Per ulteriori informazioni e contatti si può scrivere a scuoladeipiccolicomuni@gmail.com.

Castiglione Messer Marino, 27 gennaio 2025