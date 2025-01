Centro Studi Alto Molise: Quattro Libri al Bar, un invito alla condivisione e all'emozione

Agnone (IS) è pronta ad accogliere tutti gli amanti della lettura con una nuova iniziativa che promette di toccare le corde più profonde dell’anima di chi parteciperà. A partire dal 30 gennaio 2025, ogni ultimo giovedì del mese, il Caffè Letterario di Agnone ospiterà "Quattro Libri al Bar", un evento ideato dal Centro Studi Alto Molise Luigi Gamberale, in collaborazione con il Caffè Letterario. Un'occasione imperdibile per tutti coloro che amano i libri e desiderano condividerne la passione in un ambiente rilassato e conviviale. Ne abbiamo parlato con Ida Cimmino, presidente del Centro Studi agnonese, che ci ha spiegato meglio di cosa si tratta.

Domanda: In cosa consiste questa iniziativa?

Cimmino: "L’iniziativa è semplice ma affascinante. Invitiamo tutti a portare con sé il proprio libro preferito, qualunque esso sia, e a partecipare a un momento di condivisione davvero speciale. Non si tratta solo di leggere, ma di creare uno spazio dove ogni libro diventa un ponte per scambiare opinioni, emozioni, e idee. È un'occasione per scoprire nuovi mondi attraverso la lettura e per condividere con gli altri la magia di una buona storia. Il tutto in un'atmosfera accogliente e informale, dove ci si può rilassare sorseggiando un aperitivo."

Domanda: Perché partecipare a un evento come questo?

Cimmino: "Partecipare a 'Quattro Libri al Bar' è l’occasione per entrare in contatto con altre persone che condividono la stessa passione per la lettura. In un’epoca in cui siamo bombardati da stimoli digitali, ritrovarsi a parlare faccia a faccia di libri, di autori, di storie che ci hanno emozionato, è un modo per riscoprire la bellezza del confronto umano. Inoltre, può essere un’opportunità per allargare i propri orizzonti, per scoprire nuovi autori, nuovi generi e nuove prospettive, grazie ai consigli e alle esperienze degli altri partecipanti. È anche un modo per sentirsi parte di una comunità che celebra e promuove la cultura, il territorio e la lettura."

In effetti, oggi più che mai, vedere e condividere è diventato fondamentale. In un mondo che vive sempre più di interazioni virtuali, le occasioni di incontro reale come quelle offerte da "Quattro Libri al Bar" sono un’opportunità preziosa per fare qualcosa che ci arricchisce a livello personale e sociale: confrontarci, emozionarci insieme, costruire legami. L’idea di condividere il proprio libro preferito con un altro lettore non è solo un atto di generosità, ma anche di crescita reciproca. Le parole di Massimo Troisi, "Perché io sono uno a leggere, loro sono milioni a scrivere", risuonano fortemente in questo contesto. La lettura ci invita a metterci in contatto con la nostra interiorità, ma è solo quando ci confrontiamo con gli altri che possiamo comprendere appieno il valore delle storie e delle parole che leggiamo.

Partecipare a questo evento significa anche contribuire a valorizzare la cultura del nostro territorio, unendo il piacere della lettura alla bellezza di un luogo che diventa sempre più simbolo di una comunità che sa apprezzare e celebrare la cultura in tutte le sue forme.

Informazioni utili:

Quando: Ogni ultimo giovedì del mese a partire dal 30 gennaio 2025.

Ogni ultimo giovedì del mese a partire dal 30 gennaio 2025. Dove: Caffè Letterario, Agnone (IS).

Caffè Letterario, Agnone (IS). Orario: Dalle ore 18:00.

Dalle ore 18:00. Costo: Partecipazione gratuita.

Partecipazione gratuita. Prenotazione: Obbligatoria tramite email a centrostudialtomolise@gmail.com

Non perdere l’opportunità di far parte di questa nuova, coinvolgente esperienza culturale e di entrare a far parte di una comunità di lettori. Vi aspettano a "Quattro Libri al Bar"!