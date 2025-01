Giorni della merla con maltempo e caldo, previsioni meteo

. I cosiddetti 'giorni della Merla', dal 29 al 31 gennaio, per tradizione sono considerati i più freddi dell'inverno. Quest'anno invece, potrebbero essere i più caldi. E' in arrivo una perturbazione con pioggia e neve in quota, ma. Anzi, sono destinate a salire e l'aumento riguarderà anche le regioni del Le prossime ore saranno caratterizzate dal transito di un’intensa perturbazione atlantica che provocherà precipitazioni a tratti abbondanti o sotto forma di nubifragio sulla Liguria, sui settori alpini della Lombardia e infine sul Friuli Venezia Giulia, evidenzia Antonio Sanò, fondatore del sito www.ilmeteo.it