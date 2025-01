Molise, proposta di legge per valorizzare l'artigianato del metallo a fini turistici

Campobasso, 29 gennaio 2025 – I Consiglieri Quintino Pallante, Armandino D’Egidio, Roberto Di Pardo e Fabio Cofelice hanno presentato una proposta di legge regionale -che è stata contraddistinta dal n. 56 del registro delle proposte di legge della XIII Legislatura- concernente: “Valorizzazione a fini turistici delle imprese molisane artigianali del metallo”.

L’iniziativa legislativa- come si legge nell’articolato- prevede che la Regione Molise riconosca la funzione sociale e il ruolo economico dell’artigianato nel territorio molisano e ne promuova lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela nelle sue diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali. A tal fine -recita ancora il testo presentato – la Presidenza del Consiglio regionale favorisce la valorizzazione a fini turistici dell’artigianato artistico legato al metallo (ferro, oro, rame, bronzo, acciaio traforato) al fine di incrementare e differenziare l’offerta turistica regionale attraverso delle esperienze. La stessa Presidenza è chiamata a promuovere, inoltre, processi di internazionalizzazione, incluso il supporto per le costruzioni di canali anche digitali e le iniziative del marketing e comunicazione.

È previsto, ancora, che la Presidenza dell’Assemblea legislativa regionale promuova:

la collaborazione organica delle imprese artigianali del metallo con le scuole, gli istituti di formazione, le università, i centri di ricerca per promuovere, selezionare e coltivare talenti da avviare verso percorsi di artigianato artistico e innovativo;

un sistema duale per i percorsi di istruzione e formazione professionale, anche attraverso l’istaurazione di specifici accordi, caratterizzato da un raccordo sistematico, organico e continuo tra la formazione e lavoro mediante esperienze di assetto lavorativo, di tirocinio e apprendistato;

la costituzione di reti territoriali tra soggetti del sistema educativo, economico e della ricerca che intendano promuovere un sistema di integrazione tra la conoscenza scientifica e il lavoro artigianale;

percorsi di formazione con i maestri artigiani.

La lavorazione dei metalli in Molise -spiegona i presentatori nella relazione illustrativa della pdl- è un’arte remota legata alle tradizioni ed alle esigenze della civiltà contadina. La lavorazione del rame, come del bronzo, ma anche dell’oro, ha avuto un’importanza rilevante per l’economia molisana, soprattutto in quelle zone povere di terre coltivabili in cui l’agricoltura non garantiva un dignitoso tenore di vita.

La proposta di legge sarà assegnata ora dal Presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, alla Commissione consiliare permanente che si occupa della materia che, dopo l’istruttoria e l’espressione del parere di competenza, la invierà all’esame definitivo dell’Aula.