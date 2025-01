Domenicangelo Litterio presenta il suo libro "Storie ma non tanto" alla Sala "Caduti di Nassirya" di Piazza Madama il 12 febbraio

Roma, 12 febbraio 2025. Mercoledì 12 febbraio, alle ore 18:00, la Sala "Caduti di Nassirya" di Piazza Madama ospiterà una conferenza stampa di grande rilevanza dedicata alla presentazione del libro "Storie ma non tanto" di Domenicangelo Litterio. L'evento, promosso dal Senatore Etelwardo Sigismondi, offrirà un'opportunità unica per esplorare la storia e la cultura delle affascinanti "terre di mezzo" d'Abruzzo.

Durante la conferenza, che vedrà la partecipazione dell'autore Domenicangelo Litterio, interverranno numerosi ospiti di prestigio, tra cui il Senatore Etelwardo Sigismondi, Gianni Letta, l'Assessore regionale Tiziana Magnacca, Gabriele Sepio, Giampaolo Colletti, Walter Nanni e la moderatrice dott.ssa Sara Vinciguerra.

Il convegno si concentrerà sulle peculiarità e le sfide delle zone interne dell'Abruzzo, attraverso una serie di riflessioni sui temi della storia, della cultura e delle tradizioni che caratterizzano queste aree meno conosciute ma ricche di identità e potenzialità.

Questo evento si presenta come un'occasione unica per approfondire le dinamiche sociali e culturali dell'Abruzzo centrale, un territorio che, purtroppo, ha spesso rischiato di essere marginalizzato. Attraverso gli interventi dei relatori, il pubblico potrà riflettere sulle possibili vie di sviluppo e valorizzazione di queste terre, con un focus particolare sulle sfide del presente e le opportunità per il futuro.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, ma è richiesto un abbigliamento formale (giacca e cravatta per gli uomini). I giornalisti e gli ospiti sono invitati a accreditarsi inviando una richiesta a [indirizzo email rimosso].

Inoltre, i lavori del convegno saranno trasmessi in diretta streaming sia sul sito web del Senato Italiano (https://webtv.senato.it) che sul suo canale YouTube (https://www.youtube.com/user/Senatoltaliano), permettendo a chi non potesse partecipare di seguire l'evento da remoto.