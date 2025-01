Capracotta: 756.000 Euro per la Messa in Sicurezza delle Strade Comunali

Capracotta riceve una notizia positiva per la propria comunità: nella delibera adottata ieri dalla Giunta regionale, tra le risorse previste nel Programma 2021-2027 del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), è stato incluso un finanziamento di 756.000 Euro destinato all'ammodernamento e messa in sicurezza dei tratti stradali che collegano Via della Repubblica, Via Verrino e Via Trigno alla Strada Provinciale 87.

Questo intervento, inserito nella programmazione delle opere pubbliche comunali, rappresenta un passo significativo per la riqualificazione di un'importante arteria viaria che attraversa il centro abitato di Capracotta. Il progetto mira a migliorare la qualità della viabilità interna, con effetti positivi non solo sulla sicurezza stradale, ma anche sul comfort e la fruibilità quotidiana per tutti i cittadini e visitatori.

Il Sindaco di Capracotta, Candido Paglione, ha commentato con soddisfazione l'importante sviluppo: "Una buona notizia per la nostra comunità. Questo intervento non solo migliorerà la sicurezza delle strade, ma contribuirà anche a un più efficiente collegamento con le principali vie di comunicazione. I benefici di questo progetto saranno tangibili per tutti."

Con l'inizio dei lavori previsto nei prossimi mesi, Capracotta si prepara a un importante miglioramento delle proprie infrastrutture, un passo avanti per la crescita e il benessere del territorio.