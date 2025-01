Isernia: 29mila Euro per la SolidarietÃ  contro la Violenza di Genere con "Viva Vittoria Isernia

Il 30 gennaio 2025, la Sala Consiliare del Comune di Isernia ha ospitato una significativa cerimonia di consegna dell'assegno relativo alla raccolta fondi "Viva Vittoria Isernia". L'iniziativa, promossa dall'Associazione di Volontariato MeToo, ha rappresentato un gesto concreto di solidarietà e di supporto alle donne vittime di violenza e ai loro figli, coinvolgendo numerosi cittadini e realtà locali.

Durante l'evento, il presidente dell'OdV MeToo, Pasqualino De Mattia, insieme al suo gruppo di lavoro, ha donato l'intero ricavato della raccolta: circa 29mila euro, destinati all'Associazione Liberaluna, che gestisce il Centro Antiviolenza Liberaluna di Isernia. Un contributo fondamentale che permetterà di sostenere le attività del centro, offrendo un aiuto concreto a tutte quelle donne che ogni giorno affrontano le difficoltà legate alla violenza di genere.

Il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, ha preso la parola per sottolineare l'importanza di un progetto che, a distanza di un anno, ha dato frutti straordinari. "Il progetto Viva Vittoria ci ha regalato grandi emozioni, culminate con l'esposizione delle mattonelle di uncinetto in piazza Andrea d'Isernia lo scorso novembre", ha dichiarato Castrataro. "Un impatto straordinario che non dimenticheremo, realizzato grazie alle mani di centinaia di donne che hanno lavorato insieme per una causa comune: sostenere e aiutare altre donne vittime di violenza."

Il sindaco ha poi continuato, evidenziando il risultato raggiunto: "29 mila euro raccolti e donati oggi al Centro Antiviolenza Liberaluna. Una storia che ci rende orgogliosi di appartenere a una comunità che parla la lingua dell’altruismo e della partecipazione." Castrataro ha espresso un ringraziamento speciale all'Associazione MeToo, alle numerose donne coinvolte e a tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa che ha saputo unire cuori e territori per un fine tanto nobile.

L'evento ha rappresentato, quindi, non solo un'occasione per celebrare il successo della raccolta fondi, ma anche per rendere visibile la forza della comunità isernina, unita nella lotta contro la violenza di genere e nell'impegno a migliorare le condizioni di vita delle donne in difficoltà.

La cerimonia di oggi si è conclusa a Palazzo San Francesco, dove esattamente un anno fa è iniziato il meraviglioso viaggio di Viva Vittoria, che ha colorato le strade di Isernia con mattonelle di uncinetto, simbolo di speranza e solidarietà. Un’iniziativa che ha lasciato un segno indelebile nel cuore della città, riaffermando il valore della comunità come punto di riferimento per il supporto alle vittime di violenza.