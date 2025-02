A Roccaraso +60% presenze, alberghi sold out fino a marzo

Abbiamo avuto un incremento delle presenze turistiche del 60% solo a gennaio e registriamo il tutto esaurito fino al primo fine settimana di marzo".

Ad affermarlo è Valentino Valentini, presidente dell'associazione albergatori di Roccaraso, la cittadina dell'Alto Sangro chiamata a fare i conti con l'invasione dei turisti campani che ha comportato non pochi disagi la scorsa settimana in termini di sicurezza e ordine pubblico.

"Non chiamateli turisti. E' gente che non lascia nulla. Noi ad esempio non abbiamo ricevuto nemmeno una telefonata per un pranzo" riprende Valentini, riferendosi ai passeggeri dei bus turistici che non entrano nelle statistiche degli alberghi.

Buono invece il bilancio della stagione per l'intero comparto. "Siamo partiti sotto i migliori auspici e il sold out è assicurato fino al 2 marzo" ribadisce il presidente dell'associazione, facendo notare che "qualche disdetta per questo fine settimana è arrivata ed è legata al fenomeno dell'invasione. Tuttavia non sono disdette significative".

Per Valentini quanto avvenuto la scorsa domenica dimostra evidenti difficoltà nella gestione e nell'accoglienza.