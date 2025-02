Frosolone e Isernia. Intensificazione dei servizi e dei controlli dei Carabinieri.

Prosegue l'attività dei militari della Compagnia di Isernia nel contrasto all’abuso di sostanze stupefacenti tra i giovani. Nella giornata di sabato, per prevenire il fenomeno è stato svolto un servizio coordinato, finalizzato proprio al contrasto dell’uso delle droghe.

Diversi i controlli e le perquisizioni personali e veicolari che hanno portato a segnalare dei giovani alla Prefettura pentra. In particolare i carabinieri della Stazione di Frosolone, hanno segnalato alla Prefettura di Isernia un giovane 25nne controllato nella frazione di San Pietro in Valle e trovato in possesso di 6,2 gr di hashish, mentre su Isernia personale della sezione Operativa della Compagnia Carabinieri ha segnalato una ragazza 24nne sorpresa in possesso di 0,4 gr di eroina.

Non solo contrasto all’uso delle sostanze stupefacenti, ma anche alla circolazione stradale. Complessivamente, nell’ambito dell’attività svolta, sono stati controllati oltre 30 veicoli, 70 persone e sono state elevate diverse contravvenzioni al codice della strada, per guida senza cintura di sicurezza, utilizzo del telefonino, mancata revisione. Con l’intensificazione dei servizi, si ribadisce da parte degl’uomini dell’Arma, l’impegno costante sul territorio di contrastare in modo fermo il fenomeno del traffico di droga e dell’uso di sostanze stupefacenti soprattutto tra le fasce giovani d’età.