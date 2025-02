Il Civitelle importante vetrina mondiale: Brooklyn FC e Napoli Femminile si sfidano ad Agnone

Agnone si prepara a vivere una giornata storica: il 5 febbraio ore 15, lo Stadio Civitelle ospiterà un’amichevole di calcio femminile tra il Brooklyn FC e il Napoli Femminile.

Un evento senza precedenti per la città molisana, che si appresta a diventare il palcoscenico di una sfida internazionale. Le due squadre, protagoniste dei rispettivi campionati, si affronteranno in un match che promette spettacolo e grandi emozioni.

Il Brooklyn FC, squadra americana con una lunga tradizione, porterà ad Agnone tutto il suo entusiasmo e la sua voglia di vincere. La squadra statunitense, nota per il suo gioco fisico e dinamico, sarà sicuramente una sfida impegnativa per le azzurre.

Il Napoli Femminile, orgoglio del calcio femminile italiano, sarà determinato a dimostrare il proprio valore e a conquistare il cuore del pubblico molisano. Le partenopee, guidate da un allenatore esperto e schierate con un gruppo di giocatrici talentuose, arriveranno ad Agnone con l'obiettivo di ottenere un risultato positivo.

Il Brooklyn FC fa tappa in Italia, a Campobasso grazie al suo presidente Matt Rizzetta. La società statunitense femminile sarà nel capoluogo molisano per un periodo di 12 giorni, iniziato 2 giorni fa'. Naturalmente, per il Molise questo non può che far piacere, una pubblicità all'estero di grande valore. Durante questo periodo sono tante le attività che svolgerà la formazione,