Enrico Rusi: Da Agnone a PokerStars Italia, la carriera del nuovo managing director

In estate, camminando per le strade di Agnone, capita spesso di incontrarlo, accompagnato dalla sua famiglia: moglie e tre figli. Gentile, disponibile e con un sorriso che racconta la semplicità di un giovane uomo come tanti. Eppure, dietro questa apparente normalità, si cela una carriera straordinaria. Enrico Rusi, classe 1979, nato proprio ad Agnone, è oggi il managing director di PokerStars Italia, la principale piattaforma di poker online al mondo, con oltre 85 milioni di utenti registrati.

PokerStars, colosso globale nel mondo del gaming, è parte del gruppo Flutter Entertainment, un gigante internazionale che guida il mercato del gioco online. La poker room, che vanta milioni di giocatori, è disponibile su Windows, macOS, Android e iOS, e offre varianti di poker come il Texas Hold'em, sia in modalità torneo che cash. L'azienda è sempre stata all’avanguardia nel garantire un'esperienza di gioco fluida e innovativa per utenti di ogni angolo del mondo.

Il cammino di Enrico Rusi verso la vetta di PokerStars Italia è stato segnato da un percorso accademico e professionale brillante. Laureatosi con il massimo dei voti in Economia Aziendale presso la Luiss di Roma, Rusi ha intrapreso una carriera nel settore delle scommesse legali. Le sue esperienze lo hanno visto ricoprire ruoli di rilievo in importanti realtà, tra cui Paddy Power, dove ha consolidato le sue competenze nel settore del gaming online. Un capitolo fondamentale della sua carriera è stato il periodo trascorso negli Stati Uniti, dove ha lavorato per sei anni approfondendo le dinamiche e le strategie di business legate al gioco online, un’esperienza che ha arricchito il suo profilo professionale.

La sua recente nomina a managing director di PokerStars Italia arriva in un momento cruciale per l’azienda. Infatti, PokerStars è pronta a rilanciare la propria offerta grazie a una nuova partnership con Sisal Poker, puntando non solo ad espandere il mercato del poker online, ma anche a rilanciare i tornei dal vivo. L’obiettivo è attrarre sempre più giocatori e ampliare le opportunità di intrattenimento, consolidando la posizione di PokerStars come leader nel settore del poker e delle scommesse legali in Italia.

Con la guida di Enrico Rusi, PokerStars Italia sembra pronta a vivere una nuova era, con un focus rinnovato su innovazione e accessibilità per tutti gli appassionati di poker.