Una delegazione molisana a Bruxelles: Scarano sottolinea l'importanza della formazione e dello sviluppo locale con l'Europa

Su invito dell’On.le Aldo Patriciello, Europarlamentare molisano e Commissario Regionale della Lega Molise, una delegazione delle Istituzioni molisane ha partecipato ad una visita al Parlamento Europeo a Bruxelles.

Tra i presenti, l’Assessore ai Lavori Pubblici e Consigliere Giuridico di Matteo Salvini, l’Avvocato Michele Marone, i Consiglieri Regionali Guido Massimo Sabusco, Stefania Passarelli e Armandino D’Egidio, il Consigliere Provinciale e Consigliere Comunale di Agnone, nonché Responsabile Dipartimento Politiche per il Mezzogiorno Regionale, Vincenzo Scarano, oltre che numerosi Sindaci, Consiglieri Comunali e rappresentanti di varie Istituzioni molisane.

Durante l’incontro, svoltosi in una delle aule del Parlamento Europeo destinate alle Commissioni Parlamentari, si sono susseguiti diversi interventi, tra cui quello dell’On.le Patriciello, che ha ribadito l’importanza di un maggiore coinvolgimento dell’Europa nelle dinamiche economiche e di sviluppo del Molise.

L’Europarlamentare molisano ha sottolineato la necessità di considerare l’Europa come uno strumento fondamentale per intercettare risorse economiche a beneficio del territorio. Ha evidenziato l’importanza di mettere a sistema Comuni e aziende, costituendo una rete regionale capace di migliorare le realtà locali.

Nel suo intervento l’On.le Patriciello ha anche dichiarato “mi impegnerò per la riattivazione della sede della Regione Molise a Bruxelles, lavorando insieme ai Consiglieri Regionali. Il mio impegno è volto ad intercettare fondi per il Sud Italia, per il Molise e per i Comuni e sono a disposizione per portare avanti questa missione”.

L’Assessore regionale Marone è così intervenuto “Ringrazio l’On.le Patriciello perché ci ha offerto queste giornate di convivialità e la possibilità di vivere direttamente la politica europea.

Egli rappresenta non solo il Molise, ma tutto il Centro-Sud d’Italia. Per noi Molisani è motivo di orgoglio poiché è un grande uomo, con una grande umanità e con grandi capacità politiche. Cogliamo l'opportunità di avere il nostro riferimento con l'Europa”.

Tra gli interventi, vi è stato anche quello del Consigliere della Provincia di Isernia Vincenzo Scarano il quale si è così espresso “l’occasione che ci ha offerto l’On.le Patriciello è di valore assoluto, visto che, non senza qualche emozione, ci consente di esprimere la nostra Politica in questi ambienti così importanti, in cui si discutono e si affrontano temi di rilevanza europea e mondiale. In queste giornate di convivialità, noi rappresentanti delle varie Istituzioni ci siamo confrontati su diverse questioni e abbiamo avuto modo di allacciare e di stringere meglio i rapporti innanzitutto sotto il profilo umano.

Ritengo che la formazione sia determinante per le nuove generazioni, poiché solo attraverso una maggiore consapevolezza del “nostro” Territorio sarà possibile incentivare gli investimenti locali e favorire la crescita economica. È essenziale investire nella formazione affinché i nostri giovani conoscano e comprendano le potenzialità del Territorio, convincendosi della possibilità di investire e costruire il proprio futuro nelle nostre realtà, anche perché la tecnologia e le nuove condizioni logistiche consentono di poter gestire le proprie attività pur vivendo in piccoli Comuni come quelli molisani. Solo così potremo contrastare lo spopolamento e rilanciare l’economia locale. È fondamentale, quindi, creare sia un collegamento efficace tra la Politica e i Cittadini sia un legame più solido tra la Politica e la base, affinché le idee possano trasformarsi in progetti concreti e sostenibili. Il “nostro” Territorio ha enormi potenzialità, ma per valorizzarle e svilupparle è necessario che la Politica, offrendo un’adeguata formazione, lavori con un approccio più strutturato e orientato ai risultati”.