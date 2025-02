Marcia interreligiosa per la pace per le vie di Isernia

Introduzione a cura della prof.ssa Iliana Onesti

In questi anni, in questi giorni, soprattutto il 27 u.s., parlare di pace, di fratellanza, di uguaglianza e di giustizia sembra un’utopia, “il luogo che non c’e“ letteralmente. Per ironia della sorte, oggi in primo luogo, stiamo vivendo, piangendo, morendo dentro e fuori di noi, per un posto al sole, dove il sole ha il terrore di apparire, quasi temendo crudelmente e crudamente un attentato alla sua esistenza. Oggi, come ieri ed allora, stiamo vivendo eccidi e genocidi di portata universale/mondiale, ed il terrore “detta legge“, coinvolgendo ed avvinghiando i morti innocenti, i bambini annientati, gli anziani, gli ospedali, il patrimonio edilizio ed architettonico, l’armonia del vivere, i credi radicati e vissuti … spariti nel nulla

E’ il deserto che avanza, preludendo alla catastrofe finale dell’anima e dell’umanità. In quest’ottica, l’AZIONE CATTOLICA della Diocesi di Isernia-Venafro ha organizzato la seconda edizione della marcia interreligiosa, inneggiando alla vera pace, non solo tra tutti i popoli, ma tra le varie etnie religiose presenti sul territorio molisano e di diverse nazionalità. Il percorso partirà dalla stazione di Isernia alle ore 15.00 del 9 febbraio 2025 per procedere attraverso 6 tappe predefinite in cui ogni confessione religiosa che ha aderito all’iniziativa (buddisti, cattolici, evangelici, ortodossi, induisti e musulmani) pregherà per la pace.

Il percorso intersecherà le vie della città, per concludersi nella Sala Conferenze dell’Auditorium “10 settembre 1943” con una serie di momenti salienti, qui di seguito riportati: Spettacolo di danza a cura della coreografa Roberta Di Salvo della scuola di ballo JHS accompagnata dai ragazzi dell’Azione Cattolica o Premiazione del concorso “Una poesia per la pace”:

Un concorso scolastico che ha invitato tutti gli studenti della nostra diocesi a esprimere la loro visione della pace attraverso la poesia o Spettacolo teatrale/musicale a cura dello scenografo Maurizio Delli Carpini, della regista Diana Maddonni e della cantante Giulia Maselli, in cui celebrano la cultura della pace, della speranza, dell'inclusività o Buffet multiculturale: Un momento conviviale che offrirà piatti tipici delle diverse culture, simbolo dell'integrazione e del rispetto reciproco Invitiamo calorosamente tutta la comunità a partecipare!

Vista l’importanza dell’evento crediamo sia buona cosa darne la giusta rilevanza e invitiamo, pertanto, tale testata giornalistica a prendere parte all’iniziativa.