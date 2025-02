Un gesto di onestÃ  ad Agnone: 400 euro ritrovati e restituiti grazie a un atto di correttezza

Agnone, 2 febbraio 2025 – Un episodio di rara onestà e correttezza ha avuto luogo ad Agnone, dove un ospite della Casa di Riposo "Tavola Osca" ha dimostrato un valore che spesso sembra mancare nella frenesia della vita quotidiana. Il protagonista di questa storia è il signor Antonio Angelilli, originario di Schiavi di Abruzzo, che ieri, durante una breve passeggiata, ha trovato 400 euro per strada.

Superata la sorpresa del ritrovamento, il signor Angelilli ha deciso di fare la cosa giusta: non ha tenuto per sé il denaro, ma è tornato immediatamente alla struttura e ha consegnato la somma alla direzione. Questo gesto, non solo di onestà ma anche di grande correttezza, ha avuto un risvolto positivo.

Poco dopo, la persona che aveva perso il denaro, Angelo Del Papa, un 60enne di Agnone, si è accorta della sua perdita e ha deciso di ripercorrere la strada fatta in cerca della somma che, probabilmente, gli stava causando grande preoccupazione. Quando è arrivato alla Casa di Riposo, ha informato la direzione del suo smarrimento, che con grande soddisfazione ha potuto restituirgli i 400 euro ritrovati.

Questo episodio ci ricorda che esistono ancora gesti di integrità e correttezza che vanno oltre l'interesse personale. La storia del signor Angelilli è un esempio di come la sincerità e l'onestà possano davvero fare la differenza nella vita delle persone.

Un pensiero finale: in un mondo dove troppo spesso ci si trova a dover fare i conti con episodi di disonestà, è confortante sapere che c'è ancora chi sceglie di agire nel rispetto degli altri, contribuendo a diffondere un po' di luce nella nostra società.