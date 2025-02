Presentazione del Tumor Board Molecolare (TBM) e del Modello Organizzativo Aziendale per la Gestione delle Liste di Attesa in ASReM

Negli ultimi decenni si è assistito ad una grande rivoluzione nei principi base della terapia dei tumori. Un importante cambiamento dovuto soprattutto ai progressi nel campo della genetica e della genomica e allo sviluppo di tecnologie innovative. Dunque, nuovi approcci al trattamento di alcune neoplasie e la potenzialità di un diverso scenario terapeutico dell’oncologia. Procedure complesse che richiedono, tra tutto, specifiche competenze scientifiche e cliniche per la scelta dei trattamenti medici. Tutto ciò rende imprescindibile la collaborazione di differenti specialisti, quali patologi, genetisti, oncologi, farmacologi, chirurghi, radiologi, bioinformatici e biologi.

Professionisti che collaborano, in stressa connessione, all’interno dei ‘Tumor Board Molecolari’, realtà a cui è affidato il compito di definire mirate strategie in materia di proliferazione genomica e di interpretazione dei risultati ottenuti al fine di individuare una terapia personalizzata sulla base delle conoscenze più avanzate. In questa direzione si stanno muovendo le strutture dell’ASReM.

Tutti i dettagli dei TBM saranno illustrati, alla presenza dei protagonisti delle procedure e del direttore generale dell’ASReM, Giovanni Di Santo, in una conferenza stampa che si terrà GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO, ALLE ORE 11.00, presso la SALA RIUNIONI piano terra dell’ASReM. Durante l’incontro, sarà presentato anche il MODELLO ORGANIZZATIVO AZIENDALE SUL GOVERNO E LA GESTIONE DELLE LISTE DI ATTESA. Garantire l’erogazione delle prestazioni sanitarie entro tempi compatibili con le esigenze di cura degli assistiti costituisce un principio cardine dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), che devono essere assicurato a tutti i cittadini in modo equo e trasparente. E su questo punta fortemente l’ASReM.