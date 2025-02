Lode al Carabiniere per l'Intervento Cruciale in un Ristorante Agnonese

Un giovane uomo, mentre cenava in un noto ristorante agnonese con alcuni amici, ha improvvisamente accusato un malore, suscitando grande preoccupazione tra gli ospiti. In quell'istante, un carabiniere fuori servizio presente nel locale ha prontamente lasciato il suo tavolo e si è avvicinato al ragazzo, prestando i primi indispenabili soccorsi in attesa dell’arrivo dell'ambulanza. Grazie alla sua tempestiva azione, il giovane ha ricevuto assistenza immediata, evitando possibili complicazioni. L'ambulanza è giunta poco dopo e ha trasportato il ragazzo al Veneziale di Isernia, dove le sue condizioni sono risultate non preoccupanti. Un encomio speciale va al carabiniere per la sua prontezza e il coraggio nell’aiutare una persona in difficoltà.