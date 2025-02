L'appuntamento per la quinta edizione del Molise Pride sarà a Termoli il 26 luglio, dove per la prima volta approderà il Pride.



Sarà un'occasione unica per celebrare la quinta edizione della manifestazione, quest'anno dedicata al ricordo delle vittime omosessuali del confino fascista, che vedeva le isole Tremiti come luogo di reclusione e prigionia. Sfileremo con orgoglio per ricordare chi non ce l'ha fatta e chi ha lottato prima di noi per permetterci oggi questo cammino di libertà.