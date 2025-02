Finale di Coppa Italia Dilettanti: Agnone si prepara ad accogliere oltre mille spettatori per la sfida tra Venafro e Aurora Alto Casertano

Domenica 9 febbraio, alle ore 14:30, lo stadio “Civitelle” di Agnone ospiterà la finale di Coppa Italia Dilettanti, uno degli eventi più attesi del calcio dilettantistico regionale. La partita vedrà sfidarsi l’U.S. Venafro e l’Aurora Alto Casertano. Per il secondo anno consecutivo, l’impianto senza barriere sarà il teatro di una giornata che promette di regalare forti emozioni a oltre mille spettatori, tra tifosi, accompagnatori, provenienti da Venafro e dal Casertano, pronti a vivere una vera festa di sport e colore.

In mattinata, presso il ristorante “Il Duca del Sannio”, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'evento. Interverranno il presidente della Federazione Giuoco Calcio (FGC)Piero Di Cristinzi i componenti del direttivo, i presidenti delle due squadre protagoniste, il presidente Russo e i dirigenti della Polisportiva Olympia Agnone, che si sono resi disponibili per la logistica e l’organizzazione dell’evento. Il sindaco di Agnone darà il benvenuto a tutti, sottolineando l'importanza della manifestazione per la città.

L’organizzazione è in pieno fermento per accogliere il pubblico e i dirigenti sportivi. La giornata sarà un’occasione imperdibile per gli appassionati, che potranno assistere a un incontro ricco di passione e competizione. Al termine della partita, i festeggiamenti proseguiranno con spettacolari fuochi d'artificio e probabilmente sarà presente il gruppo folk agnonese, che allieterà la festa con le sue canzoni, balli e musica tradizionale.

Un altro momento speciale della giornata vedrà protagonisti i bambini della scuola calcio agnonese, che scenderanno in campo tenuti per mano dai giocatori. Questo gesto simbolico contribuirà a creare un'atmosfera unica, rafforzando il legame tra le generazioni e il senso di comunità.

La conferma da parte della Federazione Regionale di scegliere Agnone e il suo stadio come sede della finale rappresenta un motivo di grande orgoglio per la città, che si prepara ad accogliere una giornata indimenticabile, all’insegna dello sport, della solidarietà e della passione per il calcio.