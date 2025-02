Legna da Ardere per Uso Civico: â‚¬7,00 al Quintale â€“ Avviso Pubblico del Comune di Agnone per l'Anno 2025

Il Comune di Agnone rende noto che, per l'anno 2025, verrà destinata a uso civico una quantità di legna da ardere (di tipo misto Cerro e Carpino), di pezzatura commerciale, proveniente dal bosco 'SELVAPIANA'. La legna sarà disponibile per i cittadini residenti nel Comune di Agnone, con un quantitativo massimo di 40 quintali per nucleo familiare.

Dettagli sull’offerta:

Prezzo : € 7,00 per quintale.

: € 7,00 per quintale. Quantità massima per nucleo familiare: 40 quintali.

Chiunque sia interessato ad acquistare la legna dovrà presentare apposita domanda, che potrà essere inviata esclusivamente entro il 15 marzo 2025. Le modalità di presentazione sono le seguenti:

PEC : comune.agnone@legalmail.it

: Consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune.

Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le modalità che saranno comunicate direttamente agli interessati dai competenti uffici comunali. La somma dovrà essere versata entro e non oltre il 30 aprile 2025, pena l'esclusione dalla fornitura.

Si invitano tutti i cittadini interessati a rispettare scrupolosamente i termini e le modalità indicate per poter usufruire di questa opportunità.