Ricostituita la Commissione Regionale Tripartita: Organo di Concertazione per le Politiche del Lavoro e l'Occupazione in Molise

Campobasso, 07/02/2025

La Regione Molise con DGR n.30 del 06/02/2025 ha provveduto a ricostituire la Commissione Regionale Tripartita. Si tratta di un organo di concertazione in materia di politiche e servizi per il lavoro, orientamento e formazione professionale; ma non solo, visto che tra le competenze rientrano anche gli interventi mirati di sostegno all’occupazione, o in generale la partecipazione nei processi decisionali in materia di politiche del lavoro, l’orientamento e la formazione professionale. Avrà anche un ruolo nella progettazione, valutazione e verifica di tutte le misure di sostegno all’occupazione

. Sarà importante il dialogo e la programmazione con le parti sociali che anche nella nuova Commissione Tripartita avranno adeguata rappresentanza: ma oltre agli esponenti del mondo sindacale, saranno rappresentati anche i datori di lavoro, le associazioni, organi collegiali ed enti bilaterali, oltre alla consigliera di parità. In sostanza la Commissione dovrà essere rappresentativa di tutte le categorie sociali e del lavoro. Altro aspetto importante riguarda l’applicazione dei dettami normativi per il finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo in favore di soggetti con particolari disabilità. Si apre la possibilità per il datore di lavoro di non assumere direttamente, ma di affidare il servizio, tramite commessa, ad una cooperativa sociale, per permettere al soggetto disabile di lavorare in ambiente protetto.

La Regione Molise dovrà predisporre l’atto di aggiornamento dello schema di convenzione per l’inserimento lavorativo del soggetto disabile, che poi dovrà essere sottoposto alla Commissione Tripartita in modo da consentirne l’utilizzo. Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore regionale alle Politiche del Lavoro del Molise, Gianluca Cefaratti. “Dobbiamo sentire forte la necessità di agire per porre in essere, nei tempi più rapidi possibili, tutte le misure utili a favorire la ripresa produttiva in Molise- ha detto l’Assessore. Tanto è stato fatto e stiamo ancora facendo e la Commissione Regionale Tripartita è uno degli strumenti per raggiungere questo obiettivo. Non dobbiamo mai distogliere l’attenzione dalle ipotesi di soluzione, perché nonostante i dati occupazionali degli ultimi mesi siano molto confortanti, non possiamo abbassare la guardia.

Ci sono famiglie in situazione di difficoltà economica e lavorativa e il nostro obiettivo deve essere sempre quello di creare tutte le condizioni utili ad alleviare la situazione di disagio in cui si trovano i cittadini e le loro famiglie. Deve essere un impegno costante in tal senso e la Commissione Tripartita potrà essere uno degli strumenti utili per raggiungere gli obiettivi di volta in volta prefissati”.