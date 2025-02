Rilancio Caracciolo, di Lucente annuncia: Incontro e possibile collaborazione con Franco Ionna, Oncologo dell'Ospedale Pascale di Napoli

Oggi segna una data importante per l'Ospedale Caracciolo di Agnone e per tutta la sanità dell'Alto Molise. Dopo settimane di intenso lavoro e costante impegno, l'Assessore regionale Andrea Di Lucente ha annunciato il risultato di un importante traguardo: 12 medici hanno firmato il contratto e sono pronti a tornare in servizio, un passo decisivo (soluzione tampone per questo momento di emergenza afferma Di Lucente) per potenziare i servizi ospedalieri in un'area che merita particolare attenzione.12 medici hanno firmato il contratto e sono pronti a tornare in servizio, garantendo così un primo, fondamentale passo (soluzione tampone per questo momento di emergenza

Con l’arrivo di nuovi medici e specialisti, il Caracciolo si prepara ad affrontare una nuova fase di rilancio e crescita:

4 medici assegnati al Pronto Soccorso, per migliorare la gestione delle emergenze.

assegnati al Pronto Soccorso, per migliorare la gestione delle emergenze. 3 medici in Medicina, tra cui un cardiologo e un pediatra, per rafforzare e ampliare i reparti.

in Medicina, tra cui un cardiologo e un pediatra, per rafforzare e ampliare i reparti. 5 specialisti per gli ambulatori, tra cui un cardiologo, un endoscopista, un anestesista, un ginecologo e un ortopedico, aumentando così l’offerta sanitaria.

per gli ambulatori, tra cui un cardiologo, un endoscopista, un anestesista, un ginecologo e un ortopedico, aumentando così l’offerta sanitaria. Una pianificazione per la riattivazione delle sale operatorie , con interventi di manutenzione necessari per renderle nuovamente operative.

, con interventi di manutenzione necessari per renderle nuovamente operative. Un possibile avviso per l’assunzione di un direttore facente funzioni in Medicina e per il potenziamento del Pronto Soccorso.

“Abbiamo lavorato con determinazione affinché questo traguardo diventasse realtà. Qualche anno fa si parlava di chiusure e depotenziamenti, oggi siamo qui a parlare di rilancio e nuove assunzioni. Questa è la strada che dobbiamo continuare a percorrere: servizi sanitari efficienti e accessibili per tutti i cittadini del Molise, in ogni angolo del nostro territorio”, ha dichiarato l'Assessore Di Lucente.

Tra i progetti futuri, si distingue un incontro programmato per il prossimo mercoledì presso l’Ospedale Pascale di Napoli con l’oncologo Franco Ionna, originario di Vastogirardi. L'incontro ha come obiettivo la definizione di una possibile collaborazione per rafforzare ulteriormente i servizi sanitari nella Regione Molise, in particolare per garantire cure oncologiche di eccellenza anche per i cittadini dell'Alto Molise. Un passo significativo per migliorare l'offerta sanitaria in un territorio che continua a lottare per mantenere e sviluppare strutture di qualità.

L'Assessore Di Lucente ha concluso: “Il lavoro non si ferma qui. Nei prossimi giorni continueremo a monitorare gli sviluppi, con l’obiettivo di portare nuove risposte concrete a un settore che deve tornare centrale per il nostro Molise. Vi terrò aggiornati su tutti i prossimi passi!”