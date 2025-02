Agnone, allarme per la presunta presenza di lupi in cittÃ : i cittadini in attesa di risposte chiare dalle autoritÃ 

Arrivano alla nostra redazione segnalazioni allarmanti riguardo la presenza di lupi nel centro di Agnone, alimentate dalle immagini e dai video che stanno facendo il giro dei social. I cittadini, preoccupati, chiedono chiarezza su questi avvistamenti e se gli animali in questione siano davvero lupi o cani randagi dalle sembianze simili. Le immagini diffuse non sono sufficienti per confermare la natura dell’animale, ma hanno comunque sollevato timori, in particolare per la sicurezza delle fasce più vulnerabili della popolazione, come bambini, anziani e persone con disabilità.

In merito alla questione, una cittadina ha scritto alla nostra redazione lanciando un appello urgente alla comunità e agli organi competenti. La sua segnalazione, evidenzia la preoccupazione crescente di chi si è trovato improvvisamente faccia a faccia con uno o più esemplari di lupo, che da circa una settimana si aggirerebbero lungo le strade cittadine.

Ecco la segnalazione completa:

"Buonasera, sono una cittadina agnonese, scrivo alla vostra redazione per segnalare una problematica che riguarda la cittadina tutta e chiedere il vostro supporto in quanto ad oggi l'amministrazione comunale non ha preso in considerazione il caso segnalato e la sua gravità.

Da circa una settimana lungo le strade cittadine di Agnone si aggira uno o più lupi molto aggressivi. Ad oggi ancora non sono stati presi provvedimenti. In questi giorni diverse persone si sono trovate in seria difficoltà avendosi trovato all'improvviso davanti un lupo. Le strade cittadine quotidianamente vengono percorse da bambini, disabili e persone anziane.

Oltre l'amministrazione comunale sono stati informati anche i carabinieri forestali ma ad oggi senza nessun esito.

Questo il mio grido d'allarme in quanto sono terrorizzata da questa situazione.

Con la presente chiedo un vostro intervento affinché gli organi competenti prendano in considerazione questa problematica.

Sicura e certa di un vostro riscontro, colgo l'occasione per porgere distinti saluti."

A oggi, nonostante le segnalazioni e l'allarme sociale, non sono stati presi provvedimenti ufficiali né dal Comune di Agnone né da altri enti competenti. I cittadini, preoccupati, si aspettano che venga fatta chiarezza e che vengano adottate misure precauzionali per garantire la sicurezza pubblica, qualora si trattasse davvero di lupi.

In attesa di risposte ufficiali, il dibattito resta acceso tra chi è convinto che si tratti di lupi veri e chi pensa, invece, che gli avvistamenti possano essere riconducibili a cani randagi simili a lupi. Resta l'incertezza, ma l’esigenza di un intervento chiarificatore da parte delle autorità è ormai evidente.