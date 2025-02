Agnone: "Balla con i lupi"

Far passare per scontato il fatto che i lupi passeggino nel centro di Agnone sembra un modo molto superficiale di affrontare la questione. Con tutto l'amore che si ha per gli animali e per il lupo, siamo di quelli che, quando si dice "in bocca al lupo", rispondono "viva il lupo", ben consapevoli della delicatezza con cui la lupa tratta i suoi cuccioli. Però pensare che dei bambini, una donna sola o una persona con disabilità possano incontrare un lupo, o più lupi, è preoccupante