Agnone si prepara a festeggiare: torna il Carnevale Oratoriano!

Sabato 1 marzo 2025 la città di Agnone si animerà con la tredicesima edizione del Carnevale Oratoriano, organizzato dall'Oratorio "Giovanni Paolo II" in collaborazione con il Comune di Agnone e la Pro Loco.

Il cuore della manifestazione sarà la sfilata in maschera che partirà da Piazza Plebiscito alle ore 15:30 e percorrerà le vie principali del centro storico. Tutti sono invitati a partecipare con costumi originali e fantasiosi, ispirati al tema delle "allegre faccine emoticon".

Dopo la sfilata, i festeggiamenti continueranno nei locali dell'Oratorio, dove grandi e piccini potranno partecipare a giochi, balli e altre attività pensate per trascorrere un pomeriggio all'insegna del divertimento.

Il Carnevale Oratoriano è un'occasione per tutta la comunità di Agnone di riunirsi e celebrare insieme il carnevale. È un momento di festa e di condivisione, in cui grandi e piccini possono esprimere la propria creatività e divertirsi in compagnia.

L'invito è rivolto a tutti: famiglie, scuole, associazioni. Vesti i tuoi panni più originali e unisciti alla sfilata per rendere il Carnevale Oratoriano di Agnone un evento indimenticabile.

